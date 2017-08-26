بالفيديو.. ترك عروسته في الكوشه وذهب لينام - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. ترك عروسته في الكوشه وذهب لينام
تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الأجتماعي ، مقطع فيديو ، لعروس غاضبة تركها عريسها بعدما داهمه النوم خلال حفل زفافه، ليختفي فجأة من أمام العروس ويستقل توك توك ويذهب به إلى بيته لينام، وذلك تنفيذا سيناريو دخلة فكاهية.
واستكملت العروس السيناريو باتصالها غاضبة بالعريس، الذي استيقظ وعاد سريعا بعدما سرق دراجة بخارية من أحد المارة، ليظهر في النهاية وهو يدخل القاعة بها.
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 1231 ] نشر منذ 2 ساعتين
عاملين اكشن- ولا ماكان وصلت لنا اخبارهم ولا درينا عنهم- فلم واضح مصورينه من البدايه حتى النهايه-
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 16979 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 1805 ] نشر منذ 60 دقيقة
هياط مصري من غير فلوس
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 2935 ] نشر منذ 58 دقيقة
هههههههه.هههههههه.هههههههه.هههههههه.هههههههه.
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أفا أفا أفا . ياذالعِلم إخس وإقطع يا إرخَمَه .
العروس تستنى ذاليوم وشِسمُه شابِن علاها . وذالخُرونق نام وخَلاها .
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أو يمكن إنه ماخذِن حَبَة . بِنتاجون . على قولة . شايب بروحه .
…………….😅😂😁😆😃😄😀😜🤣😊…………….
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 2935 ] نشر منذ 51 دقيقة
صحيح كلامك ياخوي ,ااالسحاب؛ .
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– فلم واضح مصورينه من البدايه حتى النهايه- .👍🏼👍🏽👍🏾.
…………….😀😄😃🤣😅😂😁😆…………….
درة البسامي[ عدد التعليقات: 337 ] نشر منذ 49 دقيقة
يا صبر الأرض….
جميل[ عدد التعليقات: 53 ] نشر منذ 10 دقائق
تمثيل ماضني فيه عريس يسويها