 بالفيديو.. ترك عروسته في الكوشه وذهب لينام - صحيفة صدى الالكترونية

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    أغسطس

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بالفيديو.. ترك عروسته في الكوشه وذهب لينام

بالفيديو.. ترك عروسته في الكوشه وذهب لينام
أماني الغامدي(صدى):

تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الأجتماعي ، مقطع فيديو ، لعروس غاضبة تركها عريسها بعدما داهمه النوم خلال حفل زفافه، ليختفي فجأة من أمام العروس ويستقل توك توك ويذهب به إلى بيته لينام، وذلك تنفيذا سيناريو دخلة فكاهية.

واستكملت العروس السيناريو باتصالها غاضبة بالعريس، الذي استيقظ وعاد سريعا بعدما سرق دراجة بخارية من أحد المارة، ليظهر في النهاية وهو يدخل القاعة بها.

 

 


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7 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1231 ] نشر منذ 2 ساعتين

عاملين اكشن- ولا ماكان وصلت لنا اخبارهم ولا درينا عنهم- فلم واضح مصورينه من البدايه حتى النهايه-

[ عدد التعليقات: 16979 ] نشر منذ 1 ساعة

هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 2935 ] نشر منذ 58 دقيقة

هههههههه.هههههههه.هههههههه.هههههههه.هههههههه.
.
أفا أفا أفا . ياذالعِلم إخس وإقطع يا إرخَمَه .
العروس تستنى ذاليوم وشِسمُه شابِن علاها . وذالخُرونق نام وخَلاها .
.
أو يمكن إنه ماخذِن حَبَة . بِنتاجون . على قولة . شايب بروحه .
…………….😅😂😁😆😃😄😀😜🤣😊…………….

[ عدد التعليقات: 2935 ] نشر منذ 51 دقيقة

صحيح كلامك ياخوي ,ااالسحاب؛ .
.
– فلم واضح مصورينه من البدايه حتى النهايه- .👍🏼👍🏽👍🏾.

…………….😀😄😃🤣😅😂😁😆…………….

[ عدد التعليقات: 53 ] نشر منذ 10 دقائق

تمثيل ماضني فيه عريس يسويها

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