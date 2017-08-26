بالفيديو.. ترك عروسته في الكوشه وذهب لينام - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الأجتماعي ، مقطع فيديو ، لعروس غاضبة تركها عريسها بعدما داهمه النوم خلال حفل زفافه، ليختفي فجأة من أمام العروس ويستقل توك توك ويذهب به إلى بيته لينام، وذلك تنفيذا سيناريو دخلة فكاهية.

واستكملت العروس السيناريو باتصالها غاضبة بالعريس، الذي استيقظ وعاد سريعا بعدما سرق دراجة بخارية من أحد المارة، ليظهر في النهاية وهو يدخل القاعة بها.