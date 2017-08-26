تكثيف العناية في مساجد ضيوف الرحمن بالمدينة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

يولي فرع وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة عناية كبيرة بالمساجد خاصة التي يرتادها ضيوف الرحمن والمعتمرين والزوار وحرصه الشديد على تقديم أرقى الخدمات المتوفرة في المواقع التي يقصدها ضيوف الرحمن .

ويتابع الفرع ضمن هذه الخدمات عمل المؤسسات القائمة بالصيانة والنظافة والتشغيل للمساجد كمسجد قباء والميقات والشهداء والإجابة والغمامة والقبلتين وكذلك المساجد التي تقع في نطاق سكنهم والمساجد التي تقع على الطرق التي يمر بها الحجاج والمعتمرون والزوار أثناء قدومهم ومغادرتهم للمدينة المنورة وهي طريق الهجرة (المدينة المنورة ـ بدر ـ ينبع) و(طريق المدينة المنورة ـ خيبر ـ تبوك ) و(طريق المدينة المنورة ـ الحناكية ـ القصيم والحرص على اكتمال متطلبات المساجد من المصاحف والفرش وأجهزة الصوت والتكييف والإضاءة والمياه وغيرها من المتطلبات .

وفي السياق ذاته قام فرع وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة بإعادة فرش جامع قباء وتركيب كاميرات مراقبة أمنية وزيادة وحدات تبريد وتكييف الجامع، كما تم تأمين أربع سيارات لنقل كبار السن في الساحات المحيطة بالجوامع الكبيرة بالإضافة إلى افتتاح جامع شهداء أحد الذي يسع 8000 مصلي .