وصول 845878 حاجا إلى المدينة المنورة - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة لأداء فريضة الحج لهذا العام 1438هـ , 878ر845 حاجاً وفق الإحصائية اليومية التي أعلنتها المؤسسة الأهلية للإدلاء بالمدينة المنورة .

وأوضحت وحدة الإحصاء والتقارير بالمؤسسة أن عدد الحجاج الذين قدموا للمدينة المنورة أمس، 678ر16 حاجاً ، فيما غادرها لمكة المكرمة 765ر29 حاجا, في حين بلغ المجموع الكلي للمغادرين حتى تاريخه 809ر673 مسافرين ، مبينة أن أكثر جنسية متواجدة في المدينة المنورة الجنسية البنغلاديشية وعددهم 785ر21 حاجاً , بينما بلغ عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة حتى مساء أمس، 978ر171 حاجاً مقارنة مع المتبقين لنفس اليوم من حج العام الماضي1437هـ وعددهم 983ر144 حاجاً .