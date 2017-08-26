الجمارك: ضبط نصف مليون عبوة عطر مغشوشة ومقلدة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أكد المتحدث الرسمي لمصلحة الجمارك العامة عيسى العيسى، ضبط عبر المنافذ خلال عامي 2016 و2017 نحو 593961 عبوة عطر مغشوشة ومقلدة.

وأضاف العيسى أن الجمارك السعودية تطبق آلية لمنظومة سلامة الواردات من خلال قيام المستوردين بتقديم شهادة مطابقة صادرة من جهات معترف بها بدول المنشأ أو بسحب عينات وتحليلها في المختبرات العامة أو الخاصة المعتمدة، وكذلك الاستعانة بالشركات الاستشارية التي تمثل أصحاب العلامات التجارية، وفقا لصحيفة الوطن.

وأكد العيسى أن الجمارك تعمل بالتنسيق مع وزارة التجارة والاستثمار وتبادل المعلومات على تطبيق إدارة المخاطر لاستهداف الإرساليات المخالفة بما فيها العطور المغشوشة.