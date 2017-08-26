بالفيديو.. نائب أمير مكة يتفقد وصول الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق قيام نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير عبدالله بن بندر، بتفقد الصالات المُخصصة لاستقبال أفواج الحجاج في مطار الملك عبدالعزيز بجدة.

وأظهر الفيديو، الأمير عبدالله بن بندر وهو يتابع بنفسه وصول الحجاج، ويوجه المسؤولين لبعض الملاحظات التي تسهم في تسريع إجراءات دخولهم، كما حرص على لقاء عدد منهم، والاستماع لملاحظاتهم وللعوائق التي تعطل خروجهم من المطار، داعيا المسؤولين إلى تقديم أفضل الخدمات للحجاج وتسريع الإجراءات الخاصة بهم.