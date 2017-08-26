الكشافة: خضوع 4500 كشاف للاختبارات الخاصة بأعمال المسح والإرشاد - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

أكد مسؤول الشؤون الفنية في جمعية الكشافة العربية السعودية الدكتور سعد الغانم، أن الجمعية أخضعت 4500 كشاف للاختبارات الخاصة بأعمال المسح والإرشاد في المعسكرات المقامة بمكة المكرمة، والأماكن المقدسة، بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة.

وأوضح أن الهدف من الاختبارات قياس مهاراتهم وقدراتهم في التعرف على معالم مشعري منى وعرفات؛ حتى يكونوا في خدمة ضيوف الرحمن، وتقديم حلول شاملة لقياس المعارف والمهارات والقدرات الكشفية وتقويمها، وتحديداً في أعمال المسح والإرشاد، وكذلك رفع مستوى المعرفة بالحركة الكشفية، سعياً إلى أن تكون مرجعاً في القياس والتقويم، لدعم البحوث والدراسات العلمية، وفقا لصحيفة عكاظ.