قائد قوة أمن الطرق بمكة يكشف خطة ردع مخالفي أنظمة الحج - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

كشف قائد قوة أمن الطرق الخاصة بمنطقة مكة المكرمة العميد عايض البقمي، عن استخدام المخالفين لأنظمة الحج عدة طرق للتسلل إلى داخل العاصمة المقدسة، من بينها ارتداء العباءات النسائية، إلى جانب استخدام مركبات رسمية لبعض الجهات في خداع رجال الأمن.

وأوضح البقمي، أن الجهات الأمنية اعتمدت بعض الوسائل الجديدة هذا العام لضبط المخالفين، وفي مقدمتها مشاركة دوريات سرية في عمليات الضبط وتزويد قوات أمن الطرق بمركبات دفع رباعي؛ لتعقب المخالفين في المناطق الترابية والصحراوية، إلى جانب الاستعانة بعناصر نسائية أمنية في تفتيش ذاتي للسيدات الراغبات في الدخول للأراضي المقدسة، وفقا لصحيفة عكاظ.

وأضاف أن أمن الطرق نشر 7 مراكز ونقاط للفرز والضبط؛ هي مراكز الأربعين والجحفة والتنعيم والشميسي الجديد والكعكية والشعيبة والسبوحة، موضحاً أن المخالفين الذين يتم ضبطهم يحالون إلى مركز الإيواء؛ لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم، مشدداً على أن رجال الأمن يستخدمون أجهزة حديثة في التأكد من صحة وسلامة تصاريح الحج.