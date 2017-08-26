بالصور.. المدلج: برنامج "خادم الحرمين للحج" سخر كل إمكاناته لخدمة الأشقاء القطريين - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

رحب الأمين العام لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة عبدالله بن مدلج المدلج، بالحجاج القطريين ، الذين زارهم في مخيماتهم بمشعري عرفات ومنى، ووقف على آخر التجهيزات في تلك المخيمات.

وأكد المدلج حرص وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على تهيئة جميع الخدمات الضامنة توافر أجواء روحانية ومفعمة بالطمأنينة للحجاج، والمعينة لهم على أداء مناسكهم وعباداتهم بكل يسر وسهولة.

وشدد الأمين العام لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة خلال جولته التفقدية في مخيمات حجاج قطر على وجوب مضاعفة العاملين لجهودهم، ورفع وتيرة العمل، وتسخير الإمكانات التي وفرتها الأمانة والوزارة لتحقيق نجاح يليق بضيوف البرنامج.

ونوه بالجاهزية التي وصلت إليها مخيمات الحجاج القطريين من كل الجوانب في مشعري عرفات ومنى ، مؤكداً استعدادها والعاملين بها لاستقبال ضيوف خادم الحرمين الشريفين من دولة قطر.

ولفت المدلج الانتباه للدور الذي تضطلع به جميع اللجان العاملة في وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد ممثلة في برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة، مشيراً إلى عملها الذي يمتد على مدى 24 الساعة، للتجهيز الكامل لاستقبال أشقاءنا من دولة قطر.

وعدّ الأمين العام للبرنامج العمل الذي تشهده المشاعر المقدسة حالياً، وتتولاه منظومة عمل من جميع قطاعات الدولة ومؤسساتها الخدمية والخيرية والأهلية، مفخرة للجميع، وشرف خصنا الله به، لذا يستشعر كل فردٍ عامل على هذه البقاع المقدسة عظم المسؤولية، التي تتطلب التركيز والتزام كلٌ فيما يخصه من عمل بأن يسهم في سير خطة الحج العامة نحو النجاح وتحقيق الأهداف، يدعمها تكامل قطاعات الدولة مع بعضها البعض من خلال خطط خاصة لكل قطاع من تلك القطاعات، مؤكداً أن ذلك ديدن المملكة وقيادتها الرشيدة طوال تاريخها، على مستوى خدمة هذه الشعيرة والفريضة العظيمة خاصة، ورعايتها شؤون المسلمين والعناية بالمقدسات الاسلامية ، وخير سند في الملمات التي قد تعاني منها أيٌ من الدول الاسلامية.