الجيش اللبناني يواصل معركته ضد داعش - صحيفة صدى الالكترونية

بيروت(صدى):

أعلن الجيش اللبناني، أنّ مدفعية الجيش وطائراته واصلت قصف ما تبقى من مراكز تنظيم ” داعش ” الإرهابي في وادي مرطبيا في جرود لبنان الشرقية.

وأوضح بيان عن الجيش أن هذا القصف أسفر عن سقوط عدد من الإصابات في صفوف عناصر التنظيم, مشيرًا إلى تتابع القوى البرية اللبنانية في تضييق الخناق عليهم، والاستعداد القتالي لتنفيذ المرحلة الأخيرة من عملية ” فجر الجرود “.

وأضاف أن الفرق المختصّة تقوم بشقّ طرقات جديدة، وإزالة العبوات والألغام والأجسام المشبوهة من مختلف المناطق الّتي حرّرها الجيش اللبناني.