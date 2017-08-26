الصحة تنفذ برامج تدريبية لمنسوبيها في المشاعر المقدسة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أوضحت وزارة الصحة، أنها نفذت برامج تدريبية لجميع منسوبي الوزارة المكلفين بالعمل في المشاعر المقدسة في موسم الحج لهذا العام 1438هـ.

وأكدت أن البرامج التدريبية تضمنت محاضرات وندوات علمية وعملية، حيث تم تدريب المرشحين من خارج منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال العام، كما تم تدريب العاملين من منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال الفترة من 15 الى 20 ذو القعدة.

وأشارت الصحة إلى أن البرامج التدريبية تستهدف جميع منسوبي الوزارة من مختلف الفئات الطبية والفنية المساعدة والإدارية العاملة بالمرافق الصحية بالمشاعر المقدسة ومكة المكرمة والمدينة المنورة مع التركيز على الأعمال ذات العلاقة المباشرة بموسم الحج.