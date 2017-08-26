سطو مسلح على 5 مواطنين في القطيف - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

تعرض 5 مواطنين إلى عملية سطو مسلح من قبل شخصين مجهولين ببلدة الجارودية بمحافظة القطيف، حيث سرق الجناة سيارة أحدهم وبعض متعلقاتهم الشخصية، قبل أن يلوذا بالفرار من موقع الحادث.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي، أن المواطنين الخمسة أبلغوا شرطة محافظة القطيف بتعرضهم للسلب تحت تهديد السلاح من قبل شخصين ملثمين أثناء تواجدهم بمزرعة ببلدة الجارودية يوم الخميس الماضي، وفقا لصحيفة الرياض.

وأكد الرقيطي أن الملثمين سرقا الهواتف النقالة للمجني عليهم وجهاز حاسب آلي، إلى جانب مركبة أحدهم والهرب بها لجهة غير معلومة، موضحاً أن الجهات المعنية تكثف عمليات البحث عنهما لضبطهما واتخاذ اللازم بشأنهما.