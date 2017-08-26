الصحة تحدث الأدلة الإجرائية للخدمات الصحية في الحج - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أصدرت وزارة الصحة، وحدثت عددًا من أدلة إجراءات العمل المتعلقة ببرنامج الحج والعاملين القائمين على الخدمات الصحية بالمرافق الصحية بالمشاعر المقدسة.

وأوضحت أن أدلة الإجراءات شملت الأنظمة العامة واللوائح الصحية ودليل إجراءات ومهام العمل للجان الحج التحضيرية، دليل أعمال الطوارئ بالحج، الدليل الموحد للتعامل مع الأمراض الشائعة في الحج، دليل إجراءات العمل بخطة الحج بوزارة الصحة، بالإضافات إلى الدليل الموحد للمستشفيات بالمشاعر المقدسة، دليل العمل بالمراكز الصحية بالمشاعر المقدسة، دليل الخدمات التمريضية بالمراكز الصحية، ودليل العمل الإحصائي في حالة.