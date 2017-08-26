أمريكا: صواريخ كوريا الشمالية لا تهدد جوام أو الولايات المتحدة - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

قال الجيش الأمريكي إن الصواريخ التي أطلقتها كوريا الشمالية موقع كيتايريونج لم تشكل في أي وقت من الأوقات تهديدا لجزيرة غوام الأمريكية في المحيط الهادئ أو حتى أمريكا الشمالية.

وكان المتحدث باسم قيادة العمليات الأمريكية في منطقة المحيط الهادئ ديف بينهام قد قال إن كوريا الشمالية أطلقت صباح السبت، ثلاثة صواريخ بالستية قصيرة المدى، تعطل اثنان منها أثناء تحليقهما بينما انفجر الثالث ” تقريبا فور ” إطلاقه.

وأضاف أن ” الصاروخين الأول والثالث تعطلا أثناء تحليقهما، أما الصاروخ الثاني فيبدو أنه انفجر تقريبا فور إطلاقه “، مشيرا إلى أن عملية إطلاق الصواريخ الثلاثة استغرقت حوالى نصف ساعة.

وقبيل دقائق من الإعلان الأميركي قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إن بيونج يانج أطلقت ” مقذوفات غير محددة ” سقطت في بحر اليابان بعدما اجتازت مسافة 250 كلم تقريبا.