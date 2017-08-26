رابح صقر يغادر القاهرة بطائرة خاصة متوجها إلى إسبانيا - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالناصر أبوالفضل(صدى):

غادر القاهرة، مساء أمس الجمعة، الفنان رابح صقر متوجها بطائرة خاصة إلى إسبانيا في زيارة تستغرق عدة أيام يشارك خلالها في بعض الفعاليات الفنية والإعلامية في إطار جولاته الفنية حول العالم.

وأنهى صقر، إجراءات سفره على طائرة خاصة من صالة رقم 4 بمطار القاهرة الدولي والمخصصة للطائرات الخاصة وكبار رجال الأعمال وأنتظر في صالون كبار الزوار لحين إعداد الطائرة حيث رافقه أحد مساعديه.

يذكر أن الفنان رابح صقر، اعتذر عن حركة “الداب”، التي أداها في حفله الأخير في مصر خلال أغسطس الحالي والتي تعتبر رمزًا لتعاطي المخدرات، وأعلن تضامنه مع اللجنة الوطنية نبراس وقال رابح صقر في تغريدة عبر صفحته الشخصية بموقع “تويتر”: ” نقف بصف اللجنة الوطنية نبراس ونحذّر شبابنا من تعاطي المخدرات، ولم نكن على علم بمعنى أو مقصد هذه الحركة وجميعًا معًا لمكافحة المخدرات “.