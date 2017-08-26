بالصور.. الشيخ السديس يتفقد معرض " آمنا " - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

قام معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بجولة على معرض حملة ” آمنا ” يرافقه معالي نائبه لشؤون المسجد الحرام الشيخ محمد بن ناصر الخزيم.

وأوضح الشيخ السديس، أن الحملة تتضمن عدداً من البرامج والأنشطة التدريبية وورش العمل والفعاليات التي تبرز الجهود والخدمات المقدمة لقاصدي الحرمين الشريفين, من منطلق الآية الكريمة: (( ومن دخله كان آمنا )) ، مشيرًا إلى أن هذه الحملة المباركة تحمل في طياتها مفهوم أهمية الأمن، وضرورة الحفاظ على الكليات الخمس وهي الدين, والنفس, والعقل, والنسل, والمال, وذلك سبب الحياة الطيبة والعيشة الهنية قال صلى الله عليه وسلم: ( من أصبح منكم آمناً في سربه معافى في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها ).

ورفع معالي الدكتور السديس شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على ما يبذلونه من جهود مباركة ودعم كريم ، سائلًا الله العلي القدير أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان ، وأن يحفظ ولاة أمرها ويجزيهم خير الجزاء على ما يولونه من اهتمام لبيوت الله وخدمة قاصدي الحرمين الشريفين من الزوار والمعتمرين والحجاج.

وفي نهاية الجولة قام معاليه بتقديم الهدايا لضيوف الرحمن.