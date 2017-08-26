بالصور.. القوات المسلحة تكمل جاهزيتها بمستشفيات ثابتة وميدانية تغطي المشاعر المقدسة - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أكملت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، جاهزيتها لخدمة ضيوف الرحمن من خلال مستشفياتها الثابتة والميدانية ومستوصفاتها ومراكزها المتخصصة التي تغطي جميع المشاعر المقدسة.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة اللواء الدكتور سليمان بن محمد المالك أن ذلك يأتي إنطلاقاً من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – لتقديم كل ما من شأنه خدمة حجاج بيت الله الحرام وتأمين كافة المتطلبات لتيسير سبل أدائهم لهذه الفريضة والعمل على تطوير الخدمة المقدمة لحجاج بيت الله الحرام بشكل مستمر.

وبيّن اللواء المالك أن القوات المسلحة تبذل جهوداً جبارة لحماية حدود المملكة والذود عن حمى الحرمين الشريفين وفي الوقت ذاته تقوم برعاية ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة من خلال خدمات صحية ووقائية وعلاجية تقدمها الخدمات الطبية للقوات المسلحة من خلال تشغيل مستشفيات القوات المسلحة بقدرة استيعابية تضاعفت لتتجاوز 500 سرير تشمل المراكز المتخصصة لمعالجة ضربات الشمس والإجهاد الحراري و35 فرقة طبية ونقاط إسعافية ميدانية بواقع 20 نقطة تغطي جميع المشاعر المقدسة خارج نطاق المستشفيات الثابتة الأولية والتحويل إلى مستشفيات القوات المسلحة أو مستشفيات وزارة الصحة لمن تتطلب حالاتهم رعاية طبية متقدمة واستحداث المركز الإسعافي الجديد بمنى والمخصص للحالات الطارئة ويحتوي على 11 سرير وعدد 4 عيادات وصيدلية مركزية ومختبر طبي متكامل وتخصيص فرق راجلة تقوم بدور الإسعافات الأولية والتثقيف الصحي بين الحجاج.

كما تم إشراك المستشفيات الميدانية الحديثة والمتكاملة بمشعر منى وعرفة والمزودة بأحدث التقنيات الطبية بسعة 50 سريرًا لكل مستشفى.

من جانبه أوضح مدير إدارة مستشفيات القوات المسلحة بمنطقة الطائف اللواء الطبيب حامد بن علي الغامدي المشرف على بعثة حج الخدمات الطبية لهذا العام بأنه تم تجهيز مركز القوات المسلحة لطب الأسرة بدقم الوبر بسعة 250 سريرًا ، والعديد من المستوصفات في كل من عرفات ومزدلفة ومنى, بالإضافة لتواجد طائرات الإخلاء الطبي الجوي العامودية التابعة للخدمات الطبية للقوات المسلحة على مدار الساعة للمساندة في حالات الطوارئ ونقل من يتطلب وضعهم الصحي لمستشفيات القوات المسلحة المساندة في كل من جدة والطائف, كما تم تجهيز طائرات إخلاء طبي جوي نفاثة مساندة في محافظة جدة لهذا الغرض.

وأفاد قائد بعثة حج الخدمات الطبية للقوات المسلحة العميد ناصر بن سعيد الغامدي أن هناك مشاركة بما يقارب 250 ألف مطبوعة توعوية وصحية وبلغات متعددة لتدعيم الجانب الوقائي والتوعوي لضيوف الرحمن من الأمراض والوقاية منها وشاشات توعوية مرئية موزعة بالمشاعر ، كما تم تخصيص رقم هاتفي مباشر 0125583263 يهدف إلى تقديم الاستشارات الطبية على مدار الساعة.

يذكر أن الخدمات الطبية للقوات المسلحة تشارك في كل عام ببعثة طبية متكاملة لخدمة حجاج بيت الله الحرام .