إصابة ضابطي شرطة في هجوم بسكين أمام قصر بكنجهام ببريطانيا - صحيفة صدى الالكترونية

لندن(صدى):

أعلنت الشرطة البريطانية، اعتقال رجلا مسلحا بسكين بعدما أصاب اثنين من عناصرها بجروح طفيفة خارج قصر بكنجهام، مقر إقامة الملكة إليزابيث الثانية في لندن، أمس الجمعة.

وأوضحت الشرطة البريطانية أن ” الرجل أوقف قرابة الساعة 20:35 من قبل عناصر الشرطة خارج قصر بكنجهام وبحوزته سكين، لقد أصيب شرطيان بجروح طفيفة في ذراعيهما “.

وأضافت أن الشرطيين الجريحين تلقيا العلاج في موقع الهجوم ولم تستدع إصابتهما نقلهما إلى المستشفى، ولم توضح الشرطة ما إذا كانت تتعامل مع الهجوم على إنه إرهابي أم لا، ولم تكشف أجهزة الأمن على الفور عن هوية الشخص الموقوف.