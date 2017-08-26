كوريا الشمالية تطلق صواريخ بالستية باتجاه بحر اليابان - صحيفة صدى الالكترونية

بيونج يانج(صدى):

أطلقت كوريا الشمالية، مقذوفات مجهولة قبالة السواحل الشرقية بحسب وكالة “يونهاب” للأنباء نقلا عن الجيش الكوري الجنوبي.

وقالت قيادة الجيش الأمريكي في المحيط الهادي إنها رصدت إطلاق كوريا الشمالية ثلاثة صواريخ باليستية قصيرة المدى.

وحذر خبراء عسكريون من تصميم لصاروخ كوري شمالي كشفت عنه بيونج يانج في رسالة تفيد بأنها تعمل على صنع صاروخ باليستي عابر للقارات أكثر قوة من الصواريخ التي اختبرتها في السابق.

وأضاف الخبراء أن مثل هذا الصاروخ، إذا تم تطويره، يمكنه الوصول إلى أي مكان على الأراضي الأمريكية بما في ذلك واشنطن ونيويورك.

ونشرت وسائل الإعلام الحكومية في كوريا الشمالية صورا في وقت متأخر من مساء الأربعاء، للزعيم كيم جونج أون وهو يقف بجوار تصميم لصاروخ من ثلاث مراحل أطلقت عليه اسم هواسونج-13.

وقال الخبراء الذي فحصوا الصور بعناية بحثا عن أي معلومات عن برامج الأسلحة الكورية الشمالية إنه ليس هناك ما يشير إلى أن الصاروخ قد تم تطويره بالكامل، ولكنهم قالوا على أي حال إن إطلاقه لم يختبر ومن المستحيل حساب نطاقه المحتمل.