كافاني يقود باريس سان جيرمان للفوز الرابع على التوالي بالدوري الفرنسي - صحيفة صدى الالكترونية

باريس(صدى):

حقق فريق باريس سان جيرمان، أمس الجمعة، انتصاره الرابع على التوالي في الدوري الفرنسي، بعد الفوز على ضيفه سانت ايتيان بثلاثة أهداف نظيفة في افتتاحية مباريات الجولة الرابعة للمسابقة.

وجاءت المباراة سريعة من جانب سان جيرمان، الذي دخل اللقاء مهاجمًا منذ أول دقيقة في رحلة بحث عن هدف يربك به حسابات المنافس، وهو ما تحقق في الدقيقة 20 عندما احتسب حكم اللقاء ضربة جزاء لفريق العاصمة نفذها الأورغوياني أدينسون كافاني في الشباك.

وفي الوقت الذي بحث فيه سانت ايتيان عن فرصة تسجيل التعادل، كثف لاعبو سان جيرمان من هجماتهم لتسجيل المزيد من الأهداف وهو ما تحقق في الدقيقة 51 عن طريق البرازيلي تياجو موتا.

وجاءت الدقيقة 89 ليتمكن كافاني من تسجيل الهدف الثاني له والثالث في المباراة ليخرج فريق العاصمة الفرنسية فائزًا بالنقاط الثلاثة.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد باريس سان جيرمان إلى 12 نقطة محققًا الانتصار الرابع على التوالي، بينما تجمد رصيد سانت ايتيان عند 9 نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف خلف موناكو الوصيف.