إصابة فلسطيني في مواجهات مع قوات الاحتلال - صحيفة صدى الالكترونية

القدس(صدى):

أصيب فلسطيني وآخرون بحالات اختناق، أمس الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي اندلعت شرق بلدة جباليا شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة في الأبراج العسكرية والدبابات على الشريط الحدودي شمال القطاع، أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع على مجموعة من الشبان والفتية، الذين اقتربوا من السياج الفاصل شرق البلدة، مما أدى إلى إصابة شاب بقنبلة في صدره وقدمه نقل إثرها إلى المستشفى ، فيما أصيب آخرون بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.

كما اندلعت مواجهات أخرى في محيط موقع “ناحل عوز” شرق مدينة غزة، وشرق مخيم البريج وسط القطاع، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع مما أوقع إصابات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع.