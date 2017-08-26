تدشين شاشة خدمات الزوار اللاسلكية بثلاث لغات مختلفة بالمسجد الحرام - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

دشن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، شاشة خدمات الزوار الخاصة بالشبكة اللاسلكية في ساحات المسجد الحرام.

وتحتوي هذه الشاشة على البث المباشر والخدمات الإلكترونية وإرشادات تهم الحاج وكتب وصوتيات وخرائط، يستطيع من خلالها الحاج أو المعتمر أو الزائر الدخول عن طريق الشبكة اللاسلكية “wifi” المتوفرة في ساحات المسجد الحرام، والتي من خلالها ستعمل تلقائياً “خدمات الزوار”.

وتتميز هذه الخدمة باحتوائها على ثلاث لغات مختلفة هي العربية والإنجليزية والأوردية.

وشكر مدير مركز تقنية المعلومات المهندس وسام مقادمي معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي, على المتابعة الحثيثة وحرصه على تطوير منظومة الخدمات الإلكترونية المقدمة لقاصدي المسجد الحرام.