الإحصاء توضح طريقتها في حصر أعداد حجاج الداخل - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

أوضحت الهيئة العامة للإحصاء، عن وحدة العد المعتمدة في تنفيذ برنامج إحصاءات الحج، مبينة تعريف مهام الوحدة وعلى من يقتصر تعداد حجاج الداخل.

وقالت الهيئة إن وحدة العد المعتمدة هي الحاج المُحرِم، مما يعني أن عملية تعداد حجاج الداخل تقتصر على الأشخاص المحرمين الذين يتم حصرهم فعلا في مراكز إحصاءات الحج عند مداخل مدينة مكة المكرمة، مضيفة أن عملية العد تشمل جميع الأفراد السعوديين وغير السعوديين ذكورا وإناثا القادمين من مختلف مناطق المملكة إلى مدينة مكة المكرمة بقصد الحج.