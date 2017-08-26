الشؤون الإسلامية تصدر تعميما هاما بشأن إقامة صلاة الجمعة يوم عيد الأضحى - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

أصدرت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، اليوم الجمعة، تعميما هاما بشأن إقامة صلاة الجمعة المقبلة التي تتوافق مع أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وشددت وزارة الشؤون الإسلامية ، على خطباء وأئمة الجوامع والمؤذنين بإقامة صلاة الجمعة، وذلك بعد ملاحظتها إقدام الخطباء على عدم إقامة صلاة الجمعة وترك الناس يصلونها ظهرا إذا توافقت مع يوم عيد الأضحى.

وأكدت الوزارة أن هذا الفعل مخالف لهدي النبي – صلى الله عليه وسلم – وخلاف الفتاوى الصادرة من أهل العلم، مشددة على عدم تحويل صلاة الجمعة إلى ظهر، وعدم فتح مساجد الفروض وقت الظهر اتباعا للسنة، ليتمكن من لم يصلِ العيد من أداء فرض الجمعة وحتى لا يقع في الحرج.