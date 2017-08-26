عبدالله آل ثاني يعلق على حجب رقم " خدمات الشعب القطري " - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

علق الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني، على حجب دولة قطر، الرقم المجاني للجنة ” خدمات الشعب القطري “، التي شكلت بناًء على أوامر من خادم الحرمین الشريفین الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وأوضح الشيخ عبدالله، عبر تغريدة على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، ” أرجو من المسؤولين في قطر رفع الحجب عن الرقم المخصص لغرفة عمليات خدمة الشعب القطري في السعودية، ولعله خطأ غير مقصود إن شاء الله “.

وأضاف أن الحجاج القطريين الذين وصلوا إلى المملكة لأداء الفريضة من جميع أنحاء العالم وصل عددهم إلى ٩٠٢ حاجا، مثمناً الجهود التي بذلت في إطار تسهيل وصولهم إلى المملكة.