رئيس نادي العين يرد على تصريحات ناصر الشمراني - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد الاشرم(صدى):

قال غانم الهاجري رئيس نادي العين أن إدارة الهلال تعاملت باحترافية في مفاوضات شراء ناصر الشمرانى، نافيا وضعهم شروطا تعجيزية لإتمام الصفقة، كان ذلك ردا على اتهام مهاجم الأخضر، فريقه السابق بعرقلة انتقاله إلي النادي الإماراتي.

كان مهاجم نادي الشباب ناصر الشمراني، اتهم ناديه السابق الهلال، بوضع شروط تعجيزية، عرقلت انتقاله إلي نادي العين الإماراتي.

يذكر أن إدارة الهلال برئاسة الأمير نواف بن سعد سلّمت الشمراني مكافئة الحصول على الدوري 200 ألف ﷼ على الرغم من انه لم يكمل الموسم مع الهلال.