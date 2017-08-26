هدي الشمري تحقق المركز الأول في مؤتمر دولي للصيدلة - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

حققت الطالبة هدى الشمري المركز الأول في مؤتمر دولي للصيدلة والتكنولوجيا عن دراسة عقار يمنع تكون الأوعية الدموية المسببة لنمو الخلايا السرطانية.

تدرس هدى في جامعة الحدود الشمالية، تفوقت على المنافسين معها بمضمون المحتوى العلمي في بحثها، والذي هو نتاج دراسة لمركبات لها دور مضاد لزيادة تولد الأوعية الدموية، وترشيح عقار (لوبيبروستون) و24 تجربة على فئران تم تقسيمها إلى 4 مجموعات، ” تمت دراسة وقياس عدد من المعايير الحيوية كاتساع الأوعية الدموية وكثافتها ” .

وأظهرت الدراسة أن عقار (لوبيبروستون) من المحتمل أن يكون له أثر فعّال في منع تكوين الأوعية الدموية التي لها دور كبير في نمو وانتشار الخلايا السرطانية.