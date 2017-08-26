مدرب الهلال يطلق كتابه " الأكثر فوزا " - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

صدر حديثا كتاب (الأكثر فوزاً) الذي يستعرض تاريخ المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز، مدرب الهلال، أحد أعظم المدربين في تاريخ الأرجنتين وأسطورة ريفر بليت، الذي حقق معه عديد من الانجازات كبيرة كلاعب ومدرب.

وبرزت صحيفة Clarín الأرجنتينية الشهيرة، الكتاب الذي احتوى على مسيرة دياز الرياضية من بداية انطلاقه كلاعب كرة قدم حتى توليه منصب المدير الفني لنادي الهلال، بجانب بعض المواقف في حياة المدرب المخضرم.

وكشفت الصحيفة الأرجنتينية أن الكتاب يعرض الان للبيع في الأرجنتين ، وحقق مكاسب كبيرة منذ صدوره للسوق الأرجنتيني.