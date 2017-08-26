بالفيديو.. محلل سياسي قطري: " ليس بيننا وبين أشقائنا اليهود مشكلة " - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

قال محلل سياسي قطري الدكتور علي الهيل، أستاذ الإعلام السياسي في أنه ليس بينهم وبين أشقائهم اليهود أي مشكلة، مرحبا بعملهم في قطر، متجاهلا العداء التاريخي بين الدول العربية والإسلامية والكيان الصهيوني، بسبب ممارسات الاحتلال الإجرامية في الأراضي الفلسطينية.

وأضاف الهيل في تصريحات تلفزيونية، مساء الجمعة، أن قطر ليست دولة دينية ولكنها دولة إسلامية مثل تركيا وماليزيا، مؤكدا أن بلاده منفتحة على الجميع.