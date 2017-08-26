بالفيديو.. محلل سياسي قطري: " ليس بيننا وبين أشقائنا اليهود مشكلة " - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. محلل سياسي قطري: ” ليس بيننا وبين أشقائنا اليهود مشكلة “
قال محلل سياسي قطري الدكتور علي الهيل، أستاذ الإعلام السياسي في أنه ليس بينهم وبين أشقائهم اليهود أي مشكلة، مرحبا بعملهم في قطر، متجاهلا العداء التاريخي بين الدول العربية والإسلامية والكيان الصهيوني، بسبب ممارسات الاحتلال الإجرامية في الأراضي الفلسطينية.
وأضاف الهيل في تصريحات تلفزيونية، مساء الجمعة، أن قطر ليست دولة دينية ولكنها دولة إسلامية مثل تركيا وماليزيا، مؤكدا أن بلاده منفتحة على الجميع.
الابهاوي[ عدد التعليقات: 296 ] نشر منذ 1 ساعة
يقول المثل
العرق دساس
algernaas4[ عدد التعليقات: 751 ] نشر منذ 1 ساعة
عليك وعليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين
ابو محمد[ عدد التعليقات: 32850 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههههههههه اهبل الهبل هذا ,, يسمونه الهيل وهو الهبل ,,
,, دام اليهود اشقاءك ، تتهنى بيهم ,,
رعد ***[ عدد التعليقات: 110 ] نشر منذ 32 دقيقة
الهيل //// اليهود ليسوا بأشقائك و ليسوا من اهلك انهم عمل غبر صالح هداك الله