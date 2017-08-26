 العراق يعثر على مقبرتين جماعيتين ضمت رفات 500 من ضحايا داعش - صحيفة صدى الالكترونية

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العراق يعثر على مقبرتين جماعيتين ضمت رفات 500 من ضحايا داعش

العراق يعثر على مقبرتين جماعيتين ضمت رفات 500 من ضحايا داعش
بغداد(صدى):

عثر فريق أمني عراقي، اليوم, على مقبرتين جماعيتين بمنطقة بادوش شمال العراق، ضمت رفات 500 من السجناء الذين أعدمهم تنظيم داعش الإرهابي.

وذكر بيان لخلية الإعلام الحربي العراقية أن فريق التدقيق الأمني عثر على المقبرتين الجماعيتين اللتين ضمت إحداهما 470 رفاتا, بينما ضمت الثانية 30 رفاتًا.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 32850 ] نشر منذ 1 ساعة

ضحايا داعش ؟؟

,, والا ضحيا الجحش الشعبي الصفوي ؟؟

.. كلكم مجرمون ، خذلكم الله واخزاكم وطهر الارض منكم ياسفله ,, آمين ,,

[ عدد التعليقات: 1968 ] نشر منذ 14 دقيقة

ابومحمد كلامه مثل كلامي وين ضحايا الحشد التمتعي

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