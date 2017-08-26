العراق يعثر على مقبرتين جماعيتين ضمت رفات 500 من ضحايا داعش - صحيفة صدى الالكترونية

العراق يعثر على مقبرتين جماعيتين ضمت رفات 500 من ضحايا داعش
عثر فريق أمني عراقي، اليوم, على مقبرتين جماعيتين بمنطقة بادوش شمال العراق، ضمت رفات 500 من السجناء الذين أعدمهم تنظيم داعش الإرهابي.
وذكر بيان لخلية الإعلام الحربي العراقية أن فريق التدقيق الأمني عثر على المقبرتين الجماعيتين اللتين ضمت إحداهما 470 رفاتا, بينما ضمت الثانية 30 رفاتًا.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 32850 ] نشر منذ 1 ساعة
ضحايا داعش ؟؟
,, والا ضحيا الجحش الشعبي الصفوي ؟؟
.. كلكم مجرمون ، خذلكم الله واخزاكم وطهر الارض منكم ياسفله ,, آمين ,,
محمد[ عدد التعليقات: 1968 ] نشر منذ 14 دقيقة
ابومحمد كلامه مثل كلامي وين ضحايا الحشد التمتعي