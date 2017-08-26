110 آلاف حاج من الدول الأفريقية غير العربية وصلوا الأراضي المقدسة حتى فجر الجمعة - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح (صدى):

بلغ إجمالي عدد الحجاج الواصلين من الدول الإفريقية غير العربية إلى الأراضي المقدسة حتى فجر اليوم الجمعة الثالث من ذي الحجة 110 آلاف حاج قدموا لأداء فريضة حج هذا العام 1438هـ عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة.

حيث أشرف على عملية استقبال الواصلين منهم إلى مكة المكرمة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج الدول الإفريقية غير العربية المطوف رامي بن صالح لبني، كما تابع مع لجنة الاستقبال ومكاتب الخدمة الميدانية العاملة في حج هذا العام بالمؤسسة البالغ عددها 49 مكتبا، سير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وعملية نقلهم إلى مساكنهم والسبل التي هيأتها المؤسسة لخدمتهم والسهر على راحتهم.

وأكد المطوف لبني أن المؤسسة جندت كل طاقاتها البشرية والآلية من أجل التشرف بخدمة حجاج بيت الله الحرام وتقديم كل ما يحقق الراحة لهم وتأدية نسكهم في سهولة ويسر، مشيراً إلى أن المؤسسة أعدت الخطط الكفيلة باستقبال حجاجها من الدول الإفريقية غير العربية حيث وفرت لذلك كوادرها الميدانية لخدمة جموع الحجيج خلال رحلة الحج بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، سائلاً الله العلي القدير أن يمّن على ضيوف بيت الله الحرام بأداء هذه الفريضة في سهولة ويسر وطمأنينة وأن يعودوا إلى أهلهم وأوطانهم سالمين غانمين.