مدرب بوليفي وآخر سويسري على رادار النصر

ماجد محمد(صدى):

تواصل إدارة نادي النصر البحث عن مدرب جديد ليتولى قيادة فريق الكرة بالنادي خلفًا للبرازيلي ريكادو جوميز الذي تمت إقالته من منصبه بسبب تردي نتائج الفريق تحت قيادته.

وتلقت إدارة النصر عددًا من السير الذاتية لبعض المدربين من مدارس كروية مختلفة تعكف حاليًّا على دراستها.

ومن أبرز الأسماء المرشحة البوليفي جوستافو كونتيروس، حيث تمت إقالته مؤخرًا من تدريب منتخب الإكوادور بسبب تلقيه أربع هزائم في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، إلا أنه يملك سيرة ذاتية جيدة، ويعتبر من الأسماء المعروفة في قارة أمريكا اللاتينية.

ويُنافس السويسري رينيه ويلر على الفوز بمقعد المدير الفني للنصر، يتميز ويلر بأنه مدرب شاب ويجيد تكوين علاقات طيبة مع اللاعبين بما ينعكس إيجابيًّا على مستوى الفريق بشكل عام، كما أنه يمزج بين التركيز الشق الفني والشق النفسي، بإجادته إعداد اللاعبين نفسيًّا قبل المباريات.