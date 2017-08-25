بالفيديو.. طقوس صوفية تمارس في أحد شوارع مكة - صحيفة صدى الالكترونية

نشر : منذ 6 ساعات 2٬728 12 الاخبار المحلية بالفيديو.. طقوس صوفية تمارس في أحد شوارع مكة نايف السالم(صدى): رصد مقطع فيديو، منتشر على ” اليوتيوب ” مجموعة من الصوفيين وهم يمارسون طقوس دينية غريبة، في أحد شوارع مكة، ويشكلون دائرة ويتحركون بسرعة ثم يتوقفون ويهزون رؤوسهم بشكل قوي مع ترديد ترانيم غير مفهومة. الوسوم:شوارع, صوفية, طقوس, مكة
ابوبدر[ عدد التعليقات: 90 ] نشر منذ 5 ساعات
يمسكونهم وعلى المطار حبيبي
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 1093 ] نشر منذ 5 ساعات
نعوذ بالله من الجهل والضلال
ابو محمد[ عدد التعليقات: 32850 ] نشر منذ 5 ساعات
اكنسوا هاالحثاله وادبوهم وعلى بردهم وزلفوهم ,, لايفسدوا على المسلمين حجهم ,,
,, لا بارك الله فيهم ولا كثر من امثالهم ,, آمين ,,
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 16972 ] نشر منذ 5 ساعات
وش ذا
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 1875 ] نشر منذ 5 ساعات
اعتقاداتهم المفروض مايطبقونها عندنا
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 2914 ] نشر منذ 5 ساعات
مالهم إلا الخيزرانه وتكون منَقَعَه في ماء وملح .😡😡.
سالم[ عدد التعليقات: 69 ] نشر منذ 5 ساعات
هيئه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر غاب دورها فكانت هذه النتيجه👆👆
محمد[ عدد التعليقات: 1968 ] نشر منذ 5 ساعات
الصوفيه انتشرو في الازهر بمصر والامارات والشيشان ويحاولون ادخالها في مجتمعنا عن طريق كم اعلامي ماجور
ابو داود[ عدد التعليقات: 155 ] نشر منذ 4 ساعات
هذه ليست طقوس دينيه وانما تعبير عن فرحتهم للقدوم الي مكه ولو انها طقوس دينيه لربما مارسوهاداخل البيوت هل نسيتم طقوس الشباب عندما يفوز المنتخب السعودي ماذا يفعلون في الشوارع وكان المفرو من الهيءه ان تنبههم بالتي هي احسن وسوف يتوقفون بالتاكيد
احمد عقاب الراشدي الدوسري[ عدد التعليقات: 109 ] نشر منذ 4 ساعات
هاذي رقصة اهل الشمال الدحة
abdul[ عدد التعليقات: 624 ] نشر منذ 3 ساعات
شكلهم يقلدون رقص و زفن الاحباش عند مسجد رسول الله يوم العيد. ادنه مقتبس من مؤسسة السبطين العالمية:
“.. الرقص والغناء في المسجد النبوي
ـ ومن روايات أُمّ المؤمنين في الرقص واللهو، والعزف والغناء في مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ، ما أخرجه البخاري ومسلم، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، قالت: رأيت النبيّ (صلى الله عليه وسلم) يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد، حتّى أكون أنا الذي أسأمه، فاقدروا قَدْر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو! “
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18553 ] نشر منذ 25 دقيقة
هذا البارح تحت جبل النور(غارحراء)
وقلبوها مضاربه مع بعض من انكر عليهم
أنا جلست اتفرج واقول
حمدالله والشكر🤗