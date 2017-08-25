بالفيديو.. طقوس صوفية تمارس في أحد شوارع مكة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

رصد مقطع فيديو، منتشر على ” اليوتيوب ” مجموعة من الصوفيين وهم يمارسون طقوس دينية غريبة، في أحد شوارع مكة، ويشكلون دائرة ويتحركون بسرعة ثم يتوقفون ويهزون رؤوسهم بشكل قوي مع ترديد ترانيم غير مفهومة.