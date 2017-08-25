 تخصصه رمي القدر على الصحون - صحيفة صدى الالكترونية

  • الجمعة 25

    أغسطس

  1. الرئيسية
  2. فيديوهات متنوعة
  3. تخصصه رمي القدر على الصحون

تخصصه رمي القدر على الصحون




3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 32838 ] نشر منذ 1 ساعة

ههههههههههههه

,, كفو يا ابو فهد ,,

[ عدد التعليقات: 1874 ] نشر منذ 1 ساعة

ماشاءالله عليه نفس الجلسه
ونفس القدر وازنها صح😂

[ عدد التعليقات: 2902 ] نشر منذ 56 دقيقة

أنا أشهد إنه فنان ماشاءالله عليه .ليتني جالسن جنبه .👍🏼👍🏽.😍😍.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *