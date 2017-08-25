تخصصه رمي القدر على الصحون - صحيفة صدى الالكترونية

الجمعة 25
أغسطس
ههههههههههههه
,, كفو يا ابو فهد ,,
ماشاءالله عليه نفس الجلسه
ونفس القدر وازنها صح😂
أنا أشهد إنه فنان ماشاءالله عليه .ليتني جالسن جنبه .👍🏼👍🏽.😍😍.
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ابو محمد[ عدد التعليقات: 32838 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههههههههههه
,, كفو يا ابو فهد ,,
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 1874 ] نشر منذ 1 ساعة
ماشاءالله عليه نفس الجلسه
ونفس القدر وازنها صح😂
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 2902 ] نشر منذ 56 دقيقة
أنا أشهد إنه فنان ماشاءالله عليه .ليتني جالسن جنبه .👍🏼👍🏽.😍😍.