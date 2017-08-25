 ميلان: لن نتعاقد مع نجم برشلونة‎ - صحيفة صدى الالكترونية

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ميلان: لن نتعاقد مع نجم برشلونة‎

ميلان: لن نتعاقد مع نجم برشلونة‎
نواف السالم(صدى):

قال ماركو فاسوني، المدير العام لنادي إيسي ميلان الإيطالي، أنه لا توجد نية للتعاقد مع رافينيا ألكانتارا لاعب خط وسط برشلونة الإسباني حاليا.

وأضاف فاسوني في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أنهم تعاقدوا مع الكثير من اللاعبين الجيدين، ومع وصول نيكولا كالينيتش من فيورنتينا، أكتمل قوام الفريق تقريبا.

يذكر أن رافينيا، صاحب الـ24 عامًا، سجل 7 مرات في 28 مباراة الموسم الماضي، لكنه غاب عن نهاية الموسم بسبب إصابة في الركبة، ولم يظهر بعد مع البرسا هذا الموسم.

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1874 ] نشر منذ 1 ساعة

فاسوني😂😂😂
اسم خياس

[ عدد التعليقات: 32838 ] نشر منذ 1 ساعة

ههههههههههه

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