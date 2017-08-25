الأخضر يواصل استعداداته لمواجهة الإمارات - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

وسط حضور ومتابعة سعادة رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل بن محمد عزت، واصل منتخبنا الوطني الجمعة تدريباته على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

ويخوض ” الأخضر ” معسكراً استعدادًا لمواجهة منتخب الإمارات الشقيق في الجولة التاسعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018.

وبدأت الحصة التدريبية بالجري حول الملعب، ثم تمرين الإحماء باستخدام الأقماع، ليجري بعدها المدير الفني السيد بيرت فان مارفيك اختبار لياقي لكافة اللاعبين.

عقِب ذلك تمرين التمرير التكتيكي في مساحات صغير وكبيرة، لتختتم الحصة التدريبية بمناورة أجريت على كامل الملعب ركز من خلالها السيد مارفيك على تطبيق عدد من الجمل التكتيكية.