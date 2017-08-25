 الأخضر يواصل استعداداته لمواجهة الإمارات - صحيفة صدى الالكترونية

  • الجمعة 25

    أغسطس

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. الأخضر يواصل استعداداته لمواجهة الإمارات

الأخضر يواصل استعداداته لمواجهة الإمارات

الأخضر يواصل استعداداته لمواجهة الإمارات
الرياض(صدى):

وسط حضور ومتابعة سعادة رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل بن محمد عزت، واصل منتخبنا الوطني الجمعة تدريباته على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

ويخوض ” الأخضر ” معسكراً استعدادًا لمواجهة منتخب الإمارات الشقيق في الجولة التاسعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018.

وبدأت الحصة التدريبية بالجري حول الملعب، ثم تمرين الإحماء باستخدام الأقماع، ليجري بعدها المدير الفني السيد بيرت فان مارفيك اختبار لياقي لكافة اللاعبين.

عقِب ذلك تمرين التمرير التكتيكي في مساحات صغير وكبيرة، لتختتم الحصة التدريبية بمناورة أجريت على كامل الملعب ركز من خلالها السيد مارفيك على تطبيق عدد من الجمل التكتيكية.


الوسوم:, ,

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1874 ] نشر منذ 2 ساعتين

موفقين 💚💚💚💚
باقي خطوتين على التاهل

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *