بالفيديو والصور.. لبؤة تهاجم مواطنا في الباحة - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد الأشرم (صدى):

أنقذت العناية الإلهية، مواطنا في مدينة الباحة، هاجمته لبؤة بشراسة، لكنه نجا من الموت بأعجوبة.

وتداول المغردون الفيديو قبل وقوع الحادث أثناء استعداد اللبؤة للانقضاض عليه، وأظهرت صور متداولة سحجات وآثار هجوم اللبؤة على مناطق متفرقة من جسمه، إلا أن حالته جيدة.