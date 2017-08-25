 بالفيديو والصور.. لبؤة تهاجم مواطنا في الباحة - صحيفة صدى الالكترونية

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بالفيديو والصور.. لبؤة تهاجم مواطنا في الباحة

بالفيديو والصور.. لبؤة تهاجم مواطنا في الباحة
ماجد الأشرم (صدى):

أنقذت العناية الإلهية، مواطنا في مدينة الباحة، هاجمته لبؤة بشراسة، لكنه نجا من الموت بأعجوبة.

وتداول المغردون الفيديو قبل وقوع الحادث أثناء استعداد اللبؤة للانقضاض عليه، وأظهرت صور متداولة سحجات وآثار هجوم اللبؤة على مناطق متفرقة من جسمه، إلا أن حالته جيدة.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 32838 ] نشر منذ 1 ساعة

ويش اللي جابك لها يالمقرود ..

,, جتك سلامة من الله احمد ربك وابتعد عن الوحوش لاتحوشك ,,

[ عدد التعليقات: 2903 ] نشر منذ 50 دقيقة

ول ول .وش وداك عِندَها .؟ أجَل ستداووون ست هاه .
هذا هي خَلتِك تِسِت داون إحمد ربك إنك ستيت وقمت .

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