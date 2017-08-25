التاكسي المائي مستقبل النقل السريع - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

ابتكر الفرنسي ألاين ثيبولت، بالتعاون مع بطل رياضة الألواح الشراعية السويدي أندر برنغدال، التاكسي الكهربائي الذي يسير بسرعة فيرتفع عن سطح الماء وكأنه يطير.

ويتسع التاكسي الطائر لأربعة ركاب بالإضافة إلى السائق، ومن المقرر أن يتم حجزه عن طريق تطبيق خاص على الهاتف الذكي، وهو مجهز بالمحركات الكهربائية وبطاريات للتزود بالطاقة، مدعوما بتوربينات الرياح والألواح الشمسية.

ويتم بناء القارب في ” Décision SA Groupe Carboman ” في بلدة إيكوبلينس السويسرية، وهي المجموعة الأكثر شهرة في بناء السفن.

ومن المقرر أن يبدأ هذا القارب عمله في دبي، خلال شهر أكتوبر المقبل، كما ينتظر أن تتقدم سلطات البندقية بطلب شرائه فضلا عن تلقي أصحاب المشروع لطلبات من الهند وتايلاند.

وفاز القارب الذي يحمل اسم ” سيبوبلز ” SeaBubble، بدعم المستثمرين من القطاع الخاص، حيث يتوقع ثيبولت بأن تصل المساهمات إلى ما بين 50 و100 مليون يورو، بحلول نهاية سبتمبر المقبل.