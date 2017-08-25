تركيا تطارد وجدي غنيم لتحريضه ضد تونس - صحيفة صدى الالكترونية

أنقرة(صدى):

أكدت الخارجية التونسية، فى بيان لها اليوم الجمعة، أن السفير التركي، حضر بمقر الوزارة للاعتذار عن تصريحات الإخواني وجدي غنيم، موضحا أن بلاده ترفض أن تكون منصة للهجوم على الشعب والحكومة التونسيين.

في السياق ذاته قال السفير التركي بتونس عمر فاروق دوغان، في تصريحات صحفية، إن سلطات بلاده شرعت فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمقاضاة الإخوانى الهارب وجدي غنيم.

يذكر أن محكمة مصرية، أصدرت حكما بالإعدام غيابيا على وجدي غنيم بتهمة تكوين خلية إرهابية.