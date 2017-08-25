النظام القطري يتجاهل أزمات شعبه ويعرض على روسيا 500 مليار دولار لحماية عرشه - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

استمرارا لحالة التخبط التي يعيشها النظام القطري، بعد مقاطعة الدول العربية له، وشعوره الدائم بقرب زوال عرشه بعد أن ورط الشعب القطري في أزمات لا حصر لها، سعى النظام القطري لحماية عرشه باستقدام قوى خارجية غير مكتف بالقواعد الأمريكية وميليشيات الحرس الثوري الإيراني، وقواعد تركيا التي اتفق عليها مؤخرا، إلا أن الثلاثي لم يجعلوه يشعر بالأمان ، وهو ما دعاه مؤخرا للجوء إلى الدب الروسي عارضا مبلغا ضخما من أموال الشعب القطري وصلت قيمته 500 مليار دولار.

لجأ وزير دفاع النظام القطري، خالد العطية، إلى روسيا ذليلا، ليقابل نظيره سيرغي شويغو، ليعرض عليه حماية عرش نظام قطر على غرار ما قامت به لنظام بشار الأسد والدفاع عنه.

وأشارت المعلومات السرّية المسربة من موسكو إلى أن خالد العطية قدم لوزير الدفاع الروسي عرضا مغريا حيث أغدق عليه مقابل حماية عرش تنظيم الحمدين، مبلغ 500 مليار دولار تدفع لهم على دفعات ولمدة عشر سنوات بواقع خمسين مليار دولار سنوياً خلاف قيمة الذخيرة والطلعات الجوية التي سيرتب لها مبالغ ضخمة لاحقاً .