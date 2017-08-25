النظام القطري يتجاهل أزمات شعبه ويعرض على روسيا 500 مليار دولار لحماية عرشه - صحيفة صدى الالكترونية

النظام القطري يتجاهل أزمات شعبه ويعرض على روسيا 500 مليار دولار لحماية عرشه
استمرارا لحالة التخبط التي يعيشها النظام القطري، بعد مقاطعة الدول العربية له، وشعوره الدائم بقرب زوال عرشه بعد أن ورط الشعب القطري في أزمات لا حصر لها، سعى النظام القطري لحماية عرشه باستقدام قوى خارجية غير مكتف بالقواعد الأمريكية وميليشيات الحرس الثوري الإيراني، وقواعد تركيا التي اتفق عليها مؤخرا، إلا أن الثلاثي لم يجعلوه يشعر بالأمان ، وهو ما دعاه مؤخرا للجوء إلى الدب الروسي عارضا مبلغا ضخما من أموال الشعب القطري وصلت قيمته 500 مليار دولار.
لجأ وزير دفاع النظام القطري، خالد العطية، إلى روسيا ذليلا، ليقابل نظيره سيرغي شويغو، ليعرض عليه حماية عرش نظام قطر على غرار ما قامت به لنظام بشار الأسد والدفاع عنه.
وأشارت المعلومات السرّية المسربة من موسكو إلى أن خالد العطية قدم لوزير الدفاع الروسي عرضا مغريا حيث أغدق عليه مقابل حماية عرش تنظيم الحمدين، مبلغ 500 مليار دولار تدفع لهم على دفعات ولمدة عشر سنوات بواقع خمسين مليار دولار سنوياً خلاف قيمة الذخيرة والطلعات الجوية التي سيرتب لها مبالغ ضخمة لاحقاً .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 32821 ] نشر منذ 1 ساعة
بألف صنقار ، جعلهم للخسارة الأبديه ,, آمين ,,
,, لك الله ياشعب قطر المظلوم المضهود ,,
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 470 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههههههه الروس قادمون بقوة لقطر ويوجد مزاد غير معلن من سوف يستطيع حماية قطر ومما لاشك فيه ان كان الخبر صحيح سوف تكون صفقة القرن للدب الروسي 500 مليار دولار على 10 سنوات أنها بالتأكيد صفقة القرن لروسيا لأنها سوف تنهى أزمة روسيا المالية الى الابد في العقد القادم .
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 470 ] نشر منذ 54 دقيقة
هههههههههههه لم يبقى غير الصين الان للدخول بالمزاد لحماية قطر وحتى الان يوجد العرض الروسي 500 مليار دولار على 10 سنوات كما توجد القاعدة التركية والقاعدة الأميركة موجودة لكن من الواضح ان القيادة بقطر لا تثق 100 % بالأمريكان للحماية كما ان الاتراك ليس لديهم الرادع الجبار لردع قوى إقليمية كبرى او كبرى الوحيدين القادرين على الردع هم الروس و الصين حيث أنهما القوتين الوحيدتين مع أمريكا من يمتلكون ردع أي قوة بالعالم
الصين ممكن ان تقوم بالمهمة في مقابل 700 مليار دولار مدى الحياة ههههههههههه
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 589 ] نشر منذ 54 دقيقة
وليكن ذلك
حماية عرش الحمدين ورقيآ لن تجدي مع تردي الوضع الإقتصادي حينها
إن صح الخبر لدى السعودية ودول المقاطعة الف طريقة للرد على الكلبين وبنهم تميموة
اقل الطرق واوسعها المآ تحييد الشركات الغربية من قطر بخيار إما الدول الأربع او قطر
والغرب عبيد الجنية واليورو ومصلحتهم في الدول الاربع
وروسيا لن تحمي اقتصاد قطر من الأنهيار يعني
ستكون قطر بح بالموت البطيء
د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 7545 ] نشر منذ 34 دقيقة
[ بعض ] الناس «مرضى» بحب [ السُلطة ] وغالبًا من يحب السُلطة تجده [ متسلط ]
ويتعامل مع الآخرين بسياسة [ القطيع ] ومايسمع إلا صوته حتى ع مستوى البيوت.
ابوبدر[ عدد التعليقات: 89 ] نشر منذ 31 دقيقة
وليه الشعب القطري ساكت ليه . 😮
alfahd42[ عدد التعليقات: 11229 ] نشر منذ 28 دقيقة
متوقع منهم
ابوعلاوي[ عدد التعليقات: 67 ] نشر منذ 26 دقيقة
جاكم يالروس ماتمنون فاتورة دفاعكم عن نظام فشار سوف يدفعها لكم النظام القطري بكل يسر وسهوله واعتقد ان قطر ترغب من هذه الاتفاق حماية مجالها الجوي بمنظومة صواريخ اس 300 او اس 400 الروسية واستغرب من هذا المبلغ الضخم مساحة قطر كلها كم كيلو وتحتاج صاروخ او صاروخين فقط
رعد ***[ عدد التعليقات: 109 ] نشر منذ 13 دقيقة
الحامى الله سبحانه ياتميم ويا غير تميم اذا مشينا عدال