 صحيفة إسبانية: أردوغان وتميم ساهما في تشويه صورة الإسلام - صحيفة صدى الالكترونية

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صحيفة إسبانية: أردوغان وتميم ساهما في تشويه صورة الإسلام

صحيفة إسبانية: أردوغان وتميم ساهما في تشويه صورة الإسلام
طلال الضوي(صدى):

اتهمت صحيفة ” لاراثون ” الإسبانية كلا من الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، وأمير قطر تميم بن حمد، باتباع سياسة مسئولة عن انتشار الإرهاب فى العالم.

وقالت الصحيفة، إن اردوغان وتميم أصبحا مصدر الاضطراب فى منطقة الشرق الأوسط، وساهما بدرجة كبير في تشويه صورة الإسلام، لقيامهما باحتضان عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، الذين طردوا من مصر وسوريا.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 32825 ] نشر منذ 2 ساعتين

طيب ..

[ عدد التعليقات: 7547 ] نشر منذ 1 ساعة

إلتم المتعوس ع خايب الرجا.

[ عدد التعليقات: 11229 ] نشر منذ 48 دقيقة

الله يكفينا شرهم

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