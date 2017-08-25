صحيفة إسبانية: أردوغان وتميم ساهما في تشويه صورة الإسلام - صحيفة صدى الالكترونية

صحيفة إسبانية: أردوغان وتميم ساهما في تشويه صورة الإسلام
اتهمت صحيفة ” لاراثون ” الإسبانية كلا من الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، وأمير قطر تميم بن حمد، باتباع سياسة مسئولة عن انتشار الإرهاب فى العالم.
وقالت الصحيفة، إن اردوغان وتميم أصبحا مصدر الاضطراب فى منطقة الشرق الأوسط، وساهما بدرجة كبير في تشويه صورة الإسلام، لقيامهما باحتضان عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، الذين طردوا من مصر وسوريا.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 32825 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب ..
د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 7547 ] نشر منذ 1 ساعة
إلتم المتعوس ع خايب الرجا.
alfahd42[ عدد التعليقات: 11229 ] نشر منذ 48 دقيقة
الله يكفينا شرهم