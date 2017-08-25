" الروبوت " يساعد مرضى الشلل على المشي - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

نجح علماء من جامعة واشنطن، في تطوير أطراف إنسان آلي هيكلي يتم تثبيتها في ساقي مريض الشلل الدماغي، خاصة من الأطفال، لمساعدتهم في الحفاظ على توازنهم وقدرتهم على المشي.

وأكد العلماء أن هذه التقنية عبارة عن أطراف إنسان آلي هيكلي يساعد فى تمديد الركبة مما يسهل عليه المشي.

ويعد مرض الشلل الدماغي، من الاضطرابات التي تتميز بضعف وظيفة الحركة والسيطرة على العضلات قبل سن البلوغ، ليصبح نصف مرضى الشلل الدماغي عاجزين عن المشي، وغالبا بسبب نمط المشي الذي يسيطر الشلل على حركاته.