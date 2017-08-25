" الروبوت " يساعد مرضى الشلل على المشي - صحيفة صدى الالكترونية

” الروبوت ” يساعد مرضى الشلل على المشي
نجح علماء من جامعة واشنطن، في تطوير أطراف إنسان آلي هيكلي يتم تثبيتها في ساقي مريض الشلل الدماغي، خاصة من الأطفال، لمساعدتهم في الحفاظ على توازنهم وقدرتهم على المشي.
وأكد العلماء أن هذه التقنية عبارة عن أطراف إنسان آلي هيكلي يساعد فى تمديد الركبة مما يسهل عليه المشي.
ويعد مرض الشلل الدماغي، من الاضطرابات التي تتميز بضعف وظيفة الحركة والسيطرة على العضلات قبل سن البلوغ، ليصبح نصف مرضى الشلل الدماغي عاجزين عن المشي، وغالبا بسبب نمط المشي الذي يسيطر الشلل على حركاته.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 32825 ] نشر منذ 2 ساعتين
تمام ,,
,, شي طيب ,,
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 47 ] نشر منذ 1 ساعة
الريموت اسمع فيه من ٣٠ سنه ومنهم الي يمشي ويتكلم ومنهم الي يسوق السيارة ومنه مدري وش يسوي ولا عمرنا شفناهم كلهم خرطي وفوترشورب يبون يسون فيها انهم فاهمين وهم كذابين
قبل اسبوع جالسين مع ابومشاري عازمنا أعرس ولده وسولف علينا ان ذا الأوربييين اكذب منهم مافيه ويقولنا سالفة يوم طلعو القمر وكيف ان علم ألأوربييين يفرفر وهم يصورون وهو أساساً مافي هوا يتنفسون
كلها هياط في هياط وهو صادق وشفتها بعيني ورانا في اليورتورب بالجوال حقه يأكد لنا
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 2890 ] نشر منذ 1 ساعة
اي ريموت يا شايب بروحه .الله يصلِحك . إسمه الروبوت .😊😂.
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 1863 ] نشر منذ 1 ساعة
شايب بروحه
😂😂😂😂
الله يسعدك ياغالي🌷
شفت وشلون يلعبون علينا
هذا من لحم الخنزير والنبيذ
😂😂😂😂😂😂
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 2890 ] نشر منذ 56 دقيقة
.. ↩ابو تركي ..
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او من الفوترشورب اومن اليورتورب او من الفاس بك .😊😊.
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يا زقن شايب بروحه زقناه . و الله إني احب سواليفه عسى ربي يحفظه .
alfahd42[ عدد التعليقات: 11229 ] نشر منذ 55 دقيقة
حلو
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 1863 ] نشر منذ 49 دقيقة
.راعي الددسن.
😂😂😂😂😂
انشهد يازين سواليفه
عسا مانام نبيه يعطينا
من هالسوالف😂
alfahd42[ عدد التعليقات: 11229 ] نشر منذ 47 دقيقة
ههههه
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 16953 ] نشر منذ 44 دقيقة
زين
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 16953 ] نشر منذ 43 دقيقة
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