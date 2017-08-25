جامعة الجوف تعلن مواعيد الحذف والإضافة - صحيفة صدى الالكترونية

علي العنزي(صدى):

أعلنت جامعة الجوف، مواعيد الحذف والإضافة للجداول الدراسية في الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1438- 1439.

وأتاحت الجامعة إمكانية الحذف والإضافة على الجداول الدراسية، وكذلك التحويل بين الأقسام والكليات وتغيير نوع ومقر الدراسة وإعادة القيد وطلبات الزيارة وغيرها من الخدمات، ومن المقرر أن تبدأ عملية الحذف والإضافة سيتم اعتبارًا من اليوم الجمعة لتاريخ الدفعة.

ودعت جامعة الجوف الطلبة المسجلين إلى سرعة التسجيل، وذلك عبر بوابة القبول والتسجيل في جامعة الجوف.

وأشارت جامعة الجوف إلى أن التسجيل ينتهي لجميع الفئات يوم الخميس غرة شهر محرم المقبل.

وللدخول على بوابة القبول في جامعة الجوف يمكن من خلال الرابط التالي هنا.