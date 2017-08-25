مستشار ترامب ينتقد موقفه من أحداث شارلوتسفيل - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

في مفاجأة من العيار الثقيل، انتقد غاري كوهين كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأمريكى، موقف دونالد ترامب، من الصدامات التي وقعت خلال مسيرة العنصريين في مدينة شارلوتسفيل قبل أسبوعين،

وقال كوهين في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أنه كان يجب على الإدارة الأمريكية، الإدانة الحاسمة لأعمال هذه الجماعات ومن خلال عملها كل ما في وسعها لرأب الصدع في المجتمع.

كان ترامب ألقى باللائمة بعد هذه الأحداث على ” عدة جهات ” ولم يذكر العنصريين ولا النازيين الجدد بالاسم.