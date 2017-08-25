ضبط مستودع يجمع عبوات مغشوشة من مياه زمزم في مكة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

تمكنت بلدية الشوقية الفرعية بمكة المكرمة، من ضبط مستودع غير نظامي لمياه زمزم ومواد غذائية فاسدة، وذلك بعد تلقيها بلاغًا من قبل عمليات الدوريات الأمنية.

وقال المهندس ” ممدوح بن محمد عراقي ” رئيس بلدية الشوقية: تم الوقوف على الموقع وضبط العديد من المخالفات الصحية والتشغيلية داخله، مع افتقاره لأدنى الاشتراطات الصحية، وتمت مصادرة ” 100 ” عبوة زمزم ومواد غذائية متنوعة وإعداد محضر بذلك.

وفي ذات السياق نفذت البلدية حملة على حلقة الخضار صادرت خلالها ” 420 ” كرتون فواكه فاسدة متنوعة، كما تمت مصادرة ” 300 ” كيلو لحوم غير صالحة تباع أمام المسلخ.