 ضبط مستودع يجمع عبوات مغشوشة من مياه زمزم في مكة - صحيفة صدى الالكترونية

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  • نشر : منذ 2 ساعتين
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  • حوادث

ضبط مستودع يجمع عبوات مغشوشة من مياه زمزم في مكة

ضبط مستودع يجمع عبوات مغشوشة من مياه زمزم في مكة
نايف السالم(صدى):

تمكنت بلدية الشوقية الفرعية بمكة المكرمة، من ضبط مستودع غير نظامي لمياه زمزم ومواد غذائية فاسدة، وذلك بعد تلقيها بلاغًا من قبل عمليات الدوريات الأمنية.

وقال المهندس ” ممدوح بن محمد عراقي ” رئيس بلدية الشوقية: تم الوقوف على الموقع وضبط العديد من المخالفات الصحية والتشغيلية داخله، مع افتقاره لأدنى الاشتراطات الصحية، وتمت مصادرة ” 100 ” عبوة زمزم ومواد غذائية متنوعة وإعداد محضر بذلك.

وفي ذات السياق نفذت البلدية حملة على حلقة الخضار صادرت خلالها ” 420 ” كرتون فواكه فاسدة متنوعة، كما تمت مصادرة ” 300 ” كيلو لحوم غير صالحة تباع أمام المسلخ.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1863 ] نشر منذ 45 دقيقة

غش عيني عينك
وفي مكه الله يشرفها

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