ضبط مستودع يجمع عبوات مغشوشة من مياه زمزم في مكة - صحيفة صدى الالكترونية

ضبط مستودع يجمع عبوات مغشوشة من مياه زمزم في مكة
تمكنت بلدية الشوقية الفرعية بمكة المكرمة، من ضبط مستودع غير نظامي لمياه زمزم ومواد غذائية فاسدة، وذلك بعد تلقيها بلاغًا من قبل عمليات الدوريات الأمنية.
وقال المهندس ” ممدوح بن محمد عراقي ” رئيس بلدية الشوقية: تم الوقوف على الموقع وضبط العديد من المخالفات الصحية والتشغيلية داخله، مع افتقاره لأدنى الاشتراطات الصحية، وتمت مصادرة ” 100 ” عبوة زمزم ومواد غذائية متنوعة وإعداد محضر بذلك.
وفي ذات السياق نفذت البلدية حملة على حلقة الخضار صادرت خلالها ” 420 ” كرتون فواكه فاسدة متنوعة، كما تمت مصادرة ” 300 ” كيلو لحوم غير صالحة تباع أمام المسلخ.
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 1863 ] نشر منذ 45 دقيقة
غش عيني عينك
وفي مكه الله يشرفها