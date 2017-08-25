الفتح بتفاوض مع الزمالك المصري على ضم معروف يوسف - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

اقترب نادي الفتح، من ضم النيجيري معروف يوسف، لاعب خط وسط فريق الزمالك المصري.

وبحسب تقارير تداولتها وسائل إعلام مصرية قدم مسؤولو الفتح طلبًا رسميًّا لنظرائهم في نادي الزمالك، لاستعارة معروف يوسف لمدة موسم واحد.

وأشارت التقارير إلى أن المطلب الفتحاوي لاقى ترحيبًا من نادي الزمالك، الذي أبدى قبولًا لفكرة انتقال لاعبه إلى دوري جميل، ليلحق بذلك بالثنائي مصطفى فتحي وشيكابالا واللذين أعارهما الزمالك هذا الموسم إلى ناديي التعاون والرائد على الترتيب.