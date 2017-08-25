بريطانيا تطلق شاحنات ذاتية القيادة.. وتوقعات بفشل التجربة - صحيفة صدى الالكترونية

لندن(صدى):

أعلنت وزارة النقل البريطانية، إجراء تجارب على الطرق لشاحنات ذاتية القيادة، حيث ستبدأ بـ 3 شاحنات في قافلة متصلة بشبكة واي فاي، وتسيطر على مكابحها وتسارعها سائق في المركبة الرئيسية، مؤكده أن هذه التجربة توفر الوقود وتقلل من انبعاثات الكربون.

على الجانب الأخر من النهر أبدى البعض تخوفه من فشل التجربة التي تعتزم الحكومة البريطانية تطبيقها لعدم ملائمة الطرق لها وخاصة أنها ضيقة ومتعرجة.