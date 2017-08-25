بريطانيا تطلق شاحنات ذاتية القيادة.. وتوقعات بفشل التجربة - صحيفة صدى الالكترونية

بريطانيا تطلق شاحنات ذاتية القيادة.. وتوقعات بفشل التجربة
أعلنت وزارة النقل البريطانية، إجراء تجارب على الطرق لشاحنات ذاتية القيادة، حيث ستبدأ بـ 3 شاحنات في قافلة متصلة بشبكة واي فاي، وتسيطر على مكابحها وتسارعها سائق في المركبة الرئيسية، مؤكده أن هذه التجربة توفر الوقود وتقلل من انبعاثات الكربون.
على الجانب الأخر من النهر أبدى البعض تخوفه من فشل التجربة التي تعتزم الحكومة البريطانية تطبيقها لعدم ملائمة الطرق لها وخاصة أنها ضيقة ومتعرجة.
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 1863 ] نشر منذ 56 دقيقة
ليتها تنجح تجربتها
ويفكونا من المهابيل
اللي عندنا😅 مافي مشكل تامين😂
د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 7547 ] نشر منذ 21 دقيقة
أما ذاتية القيادة🤔 ، خذوها من عندي تجربة فاشلة بكل ماتحمله هذه الكلمة من معنى.
الشاحنة من غير قائد حوادثها مميتة.