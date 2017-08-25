 مهاجر مغربي لحظة وصوله سواحل إسبانيا.. شاهد ماذا فعل - صحيفة صدى الالكترونية

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مهاجر مغربي لحظة وصوله سواحل إسبانيا.. شاهد ماذا فعل




3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1863 ] نشر منذ 2 ساعتين

المقطع فيه ناس يسبحون ودباب بحري
😅

[ عدد التعليقات: 2890 ] نشر منذ 2 ساعتين

نشاهد ماذا فعل .؟؟؟
.
ما فعل ولاشي غيرعادي

[ عدد التعليقات: 32821 ] نشر منذ 1 ساعة

ولا حاجه ,,

,, شوف شوف وباالنهايه دباب بحري وناس تتمشى وتتكلم كلام مبهم ,,

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