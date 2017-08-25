مهاجر مغربي لحظة وصوله سواحل إسبانيا.. شاهد ماذا فعل - صحيفة صدى الالكترونية

الجمعة 25
أغسطس
المقطع فيه ناس يسبحون ودباب بحري
😅
نشاهد ماذا فعل .؟؟؟
.
ما فعل ولاشي غيرعادي
ولا حاجه ,,
,, شوف شوف وباالنهايه دباب بحري وناس تتمشى وتتكلم كلام مبهم ,,
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↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 1863 ] نشر منذ 2 ساعتين
المقطع فيه ناس يسبحون ودباب بحري
😅
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 2890 ] نشر منذ 2 ساعتين
نشاهد ماذا فعل .؟؟؟
.
ما فعل ولاشي غيرعادي
ابو محمد[ عدد التعليقات: 32821 ] نشر منذ 1 ساعة
ولا حاجه ,,
,, شوف شوف وباالنهايه دباب بحري وناس تتمشى وتتكلم كلام مبهم ,,