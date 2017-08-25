تيم الحسن ووفاء الكيلاني في فينيسيا.. - صحيفة صدى الالكترونية

الجمعة 25
أغسطس
شبعتو
وقمتو تدوجون
شئ جميل السعادة بين الزوجين ولكن عن نفسي وبوجهه نظري سعادتنا ولحظاتنا الحلوة تكون بيننا فقط ونحتفظ فيها لأنفسنا بعيداً عن لفت إنتباه الخلق وإظهار سعادتنا للغير،، مراعاةً لظروف الغير لأن منهم الفقير والمحروم والحاسد ووو
اللهمَّ أكتب لي ولمن أحب سعادة دائمة واجمعني يارب بأروع وارقى أميرة سكنت قلبي في أقرب وقت،، إنك على كل شيء قدير..
عسي تكملون بس 😂😂😂😂😂
يازين المكان اللي هم فيه
موفقين😊متنت خدودهااشوي كانت نحيفه😂😊
جميلين والمكان اجمل
اللهم آمين لهفة العاشق
ما شاء الله 💕
الله يسعدهم ويهنيهم .
ياكثر زواجاته هالفنان 😁😁
كل مره مع وحده وكلهن بالوسط الفني او الاعلامي
الله يوفقهم
ناااااااايس 👍 ياعرسان
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
alfahd42[ عدد التعليقات: 11229 ] نشر منذ 5 ساعات
شبعتو
alfahd42[ عدد التعليقات: 11229 ] نشر منذ 5 ساعات
وقمتو تدوجون
§ لهفــــــــة ~ العٱٱٱٱٱشق §[ عدد التعليقات: 8952 ] نشر منذ 5 ساعات
شئ جميل السعادة بين الزوجين ولكن عن نفسي وبوجهه نظري سعادتنا ولحظاتنا الحلوة تكون بيننا فقط ونحتفظ فيها لأنفسنا بعيداً عن لفت إنتباه الخلق وإظهار سعادتنا للغير،، مراعاةً لظروف الغير لأن منهم الفقير والمحروم والحاسد ووو
اللهمَّ أكتب لي ولمن أحب سعادة دائمة واجمعني يارب بأروع وارقى أميرة سكنت قلبي في أقرب وقت،، إنك على كل شيء قدير..
صداوي[ عدد التعليقات: 1257 ] نشر منذ 4 ساعات
عسي تكملون بس 😂😂😂😂😂
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 1874 ] نشر منذ 3 ساعات
يازين المكان اللي هم فيه
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 3916 ] نشر منذ 3 ساعات
موفقين😊متنت خدودهااشوي كانت نحيفه😂😊
loloa.[ عدد التعليقات: 5318 ] نشر منذ 2 ساعتين
جميلين والمكان اجمل
اللهم آمين لهفة العاشق
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14105 ] نشر منذ 56 دقيقة
ما شاء الله 💕
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 2904 ] نشر منذ 48 دقيقة
الله يسعدهم ويهنيهم .
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10590 ] نشر منذ 25 دقيقة
ياكثر زواجاته هالفنان 😁😁
كل مره مع وحده وكلهن بالوسط الفني او الاعلامي
الله يوفقهم
ناااااااايس 👍 ياعرسان