 تيم الحسن ووفاء الكيلاني في فينيسيا.. - صحيفة صدى الالكترونية

  • الجمعة 25

    أغسطس

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تيم الحسن ووفاء الكيلاني في فينيسيا..

تيم الحسن ووفاء الكيلاني في فينيسيا..

10 تعليقات

[ عدد التعليقات: 11229 ] نشر منذ 5 ساعات

شبعتو

[ عدد التعليقات: 11229 ] نشر منذ 5 ساعات

وقمتو تدوجون

[ عدد التعليقات: 8952 ] نشر منذ 5 ساعات

شئ جميل السعادة بين الزوجين ولكن عن نفسي وبوجهه نظري سعادتنا ولحظاتنا الحلوة تكون بيننا فقط ونحتفظ فيها لأنفسنا بعيداً عن لفت إنتباه الخلق وإظهار سعادتنا للغير،، مراعاةً لظروف الغير لأن منهم الفقير والمحروم والحاسد ووو
اللهمَّ أكتب لي ولمن أحب سعادة دائمة واجمعني يارب بأروع وارقى أميرة سكنت قلبي في أقرب وقت،، إنك على كل شيء قدير..

[ عدد التعليقات: 1257 ] نشر منذ 4 ساعات

عسي تكملون بس 😂😂😂😂😂

[ عدد التعليقات: 1874 ] نشر منذ 3 ساعات

يازين المكان اللي هم فيه

[ عدد التعليقات: 3916 ] نشر منذ 3 ساعات

موفقين😊متنت خدودهااشوي كانت نحيفه😂😊

[ عدد التعليقات: 5318 ] نشر منذ 2 ساعتين

جميلين والمكان اجمل
اللهم آمين لهفة العاشق

[ عدد التعليقات: 10590 ] نشر منذ 25 دقيقة

ياكثر زواجاته هالفنان 😁😁
كل مره مع وحده وكلهن بالوسط الفني او الاعلامي
الله يوفقهم
ناااااااايس 👍 ياعرسان

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