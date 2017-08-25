" هلالي " و " أهلاوي " ضمن تشكيلة دوري أبطال آسيا المثالية - صحيفة صدى الالكترونية

” هلالي ” و ” أهلاوي ” ضمن تشكيلة دوري أبطال آسيا المثالية
دخل لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال والنادي الأهلي أسامة هوساوي وليوناردو دي سوزا تشكيلة الأسبوع في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، حسب القائمة التي أعلنها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الجمعة.
وضمت التشكيلة كذلك حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الأماراتي خالد عيسى.
alfahd42[ عدد التعليقات: 11221 ] نشر منذ 48 دقيقة
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Zezu[ عدد التعليقات: 251 ] نشر منذ 34 دقيقة
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