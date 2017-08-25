الهلال الأحمر يتلقى 535 بلاغا ويسعف 133 حاجا - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

كشفت هيئة الهلال الأحمر، بأن غرفة عملياتها بالعاصمة المقدسة قد تلقت يوم أمس (535) بلاغا تنوعت ما بين بلاغات عن حالات ناتجة عن اصابات وحالات ناتجة عن امراض وقد نقلت الهيئة (181) حالة الى المنشأت الطبية في مكة المكرمة كما تم معالجة (257) حالة في الموقع ولم تستدع الحاجة لنقلهم بينما بلغ عدد البلاغات الملغاة (97) .

وقد بلغ الحالات التي باشرتها الهيئة للحجاج (133) حالة بينما بلغ عدد الحالات لغير الحجاج (104) حالة .

وبينت الإحصائية التي تعدها الهيئة بأن عدد الحالات الناتجة عن أمراض وباشرتها الفرق الاسعافية قد بلغت (٣٢٦) حالة تم نقل (124) حالة منها الى المنشأت الطبية بينما تم معالجة (202) حالة منها في الموقع .

بينما بلغ عدد البلاغات التي باشرتها الهيئة للحالات الناتجة عن اصابات (104) حالة تم نقل (57) حالة منها الى المنشأت الطبية بينما تم معالجة (47) حالة في الموقع .

وأوضحت الهيئة بأن فرق الاستجابة المتقدمة باشرت في العاصمة المقدسة (51) حالة بينما باشرت فرق الدراجات النارية حالتين إسعافية .

واختتمت الهيئة بيانها الاحصائي اليومي خلال موسم الحج ببيان أكثر المستشفيات استقبالاً للحالات الاسعافية التي قامت الهيئة بنقلها حيث بلغ عدد الحالات التي تم نقلها لمستشفى النور 72 حالة ومستشفى الملك عبدالعزيز 48 حالة ومستشفى الملك فيصل 28 حالة .

من جهته أخرى قامت هيئة الهلال الاحمر السعودي يوم امس بإستقبال حجاج بيت الله الحرام الذي قدموا عبر ميناء الملك عبدالعزيز بجدة وتوزيع الهدايا عليهم وذلك بالاضافة الى عرض مواد توعوية مرئية في الشاشات الموجودة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي والحرم المكي لزيادة وعي حجاج بيت الله الحرام بأهمية الاتصال بهيئة الهلال الاحمر في حال وجود حالة طارئة وكيفية التعامل مع تلك الحالات بتقديم الاسعافات الاولية لها .